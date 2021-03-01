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В Британии начали поиски «загадочного» зараженного новым штаммом коронавируса

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Фото: Andrew Boyers / Reuters

Британские власти начали «охоту» на человека, зараженного новым штаммом коронавируса из Бразилии. Об этом сообщает Служба общественного здравоохранения Англии, соответствующее заявление размещено на сайте правительства.

Уточняется, что к настоящему моменту подтверждено шесть случаев заражения «бразильским» штаммом, три из них — в Англии. Личность одного из них не получилось установить, поскольку предполагаемый больной при сдаче теста не заполнил специальную регистрационную карточку. Предположительно, этот человек сдал тест 12 или 13 февраля. Всех, кто сдал тест в эти даты, но не получил результаты или не заполнил регистрационную карточку, просят незамедлительно связаться с властями.

Телеканал Sky News сообщает, что к поискам «загадочного» пациента привлекли Королевскую почту Великобритании. Власти предполагают, что этот человек мог получить набор для тестирования на дому от местных властей, но не указал контактные данные. В таком случае почтовая служба сможет предоставить дополнительные сведения о зараженном, которые помогут установить его личность и местоположение.

Ранее сообщалось, что американские ученые установили, что мутации в британском, южноафриканском и бразильском штаммах коронавируса увеличивают его заразность до восьми раз. По последним данным ВОЗ, британский штамм был обнаружен уже в 101 стране, южноафриканский — в 51 стране, а бразильский штамм — в 29.


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