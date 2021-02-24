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ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в мире

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Фото Ильи Питалева / РИА Новости

Число новых случаев коронавирусной инфекции, а также число жертв COVID-19 в мире продолжает снижаться, а стран, где выявлены мутации вируса, становится все больше. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что число новых случаев заражения в мире продолжает падать шестую неделю подряд. Так, на прошлой неделе было 2,4 миллиона новых случаев, что на 11 процентов меньше, чем на предыдущей неделе. Кроме того, число новых смертей продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано почти 66 тысяч новых смертей, что на 20 процентов меньше по сравнению с предыдущей.

По данным ВОЗ, новые штаммы коронавирусной инфекции продолжают распространяться. Британский штамм был обнаружен уже в 101 стране, южноафриканский — в 51 стране, а бразильский штамм — в 29.

20 февраля ВОЗ подтвердила 110 миллионов заражений коронавирусом в мире. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.

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