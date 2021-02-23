Мир
 
Последние новости
На МКС отключили систему подачи кислорода для поиска утечки воздуха
Зеленский призвал начать вакцинацию от коронавируса и пообещал привиться сам
УЕФА отменил чемпионат Европы для игроков до 19 лет
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Украина объявила о выходе из соглашений СНГ о воздушном пространстве
Twitter объявил о блокировке 100 связанных с Россией аккаунтов
Кусок мусора спас жизнь упавшему за борт моряку
Бывший глава ЦРУ обвинил Хрущева в смерти Кеннеди
Метеоролог рассказала россиянам о наступлении новой климатической эпохи
Новости партнеров
Прослушать новость

ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Пандемия коронавирусной инфекции завершится в начале 2022 года. Такие сроки назвал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датский телеканал DR.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — отметил он.

По словам Клюге, вирус не исчезнет из человеческой популяции, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях. Он уточнил, что это только прогноз, поскольку в настоящее время никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

20 февраля ВОЗ подтвердила 110 миллионов заражений коронавирусом в мире. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Число жертв коронавируса в США превысило 500 тысяч
Глава ВОЗ назвал условие эффективности вакцинации от коронавируса
ВОЗ подтвердила 110 миллионов заражений коронавирусом в мире