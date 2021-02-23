Число жертв коронавируса в США превысило 500 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, обновляемые в реальном времени на сайте.

По информации университета на 01:50 по московскому времени 23 февраля, в США от болезни и ее последствий скончались 500 159 человек. Страна также по-прежнему занимает первое место в мире по количеству случаев COVID-19 — более 28,1 миллионов человек.

Президент США Джо Байден уже объявил пятидневный траур по 500 тысячам умерших от коронавируса американцам. На протяжении пяти дней в стране будут приспущены государственные флаги.

Ранее портал TMZ подсчитал, что количество умерших от коронавируса в США превысило потери страны в трех войнах. По данным издания, 291 тысяча американцев погибли во Второй мировой войне, во Вьетнаме жертвами стали 47,4 тысячи военных, а Корейской войне погибли 33,7 тысячи американских солдат.