Число жертв коронавируса в США превысило потери в трех войнах

В США число жертв коронавируса превысило отметку в 500 тысяч, что стало больше, чем количество потерь страны во Второй мировой войне, Корейской войне и войне во Вьетнаме. Такие подсчеты привел портал TMZ.

По его информации, 291 тысяча американцев погибло во Второй мировой войне, во Вьетнаме жертвами стали 47,4 тысячи военных, а Корейской войне погибло 33,7 тысячи американских солдат.

Согласно данным, которые приводит портал, от вызванных COVID-19 последствий в США умерли уже более 500 тысяч человек.

Ранее глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американцам, возможно, придется носить маски в общественных местах до 2022 года из-за пандемии коронавируса. Он предсказал, что вспышки заболевания еще будут возникать в стране в течение продолжительного времени, однако массовая вакцинация позволит властям постепенно снимать существующие санитарные ограничения.

В США зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в мире — 28,1 миллиона.