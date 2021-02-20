Байден предрек полмиллиона смертей от коронавируса в США

Через несколько дней число погибших от коронавируса американцев превысит полмиллиона человек. Таким прогнозом поделился президент США Джо Байден, его слова опубликованы на сайте Белого дома.

«Несмотря на весь достигнутый прогресс, пандемия не ослабила хватку. Появляются новые штаммы. Через несколько дней мы пройдем отметку в 500 тысяч смертей американцев от СOVID-19», — предрек Байден. Американский лидер подчеркнул, что это на 70 тысяч больше, чем число граждан США, погибших во Второй мировой войне.

Ранее Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля. По его словам, к этому времени планируется получить дозы вакцины для 300 миллионов жителей страны. Президент уточнил, что сейчас США запасаются необходимым количеством препарата.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в мире, а также больше всего смертей. По состоянию на 20 февраля в стране выявлено 28 миллионов заражений и более 495 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.