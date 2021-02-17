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Байден предрек американцам возвращение к нормальной жизни к концу 2021 года

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Президент США Джо Байден предрек американцам возвращение к нормальной жизни к концу 2021 года. Об этом сообщает CNN.

Байден отметил, что к Рождеству жители США уже будут «в существенно другом мире», где значительно меньше людей должны будут социально дистанцироваться и носить маски. Тем не менее президент подчеркнул, что точно говорить об этом пока не представляется возможным.

По мнению главы государства, велика вероятность того, что доступная сегодня вакцинация и, вероятно, новые вакцины, такие как вакцина Johnson & Johnson, позволят сократить возможности для распространения коронавируса.

Ранее Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля. По его словам, к этому времени планируется получить дозы вакцины для 300 миллионов жителей страны. Президент уточнил, что сейчас США запасаются необходимым количеством препарата.

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