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Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля

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Фото: Jon Nazca / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля. Он заявил об этом, выступая в Национальных институтах здравоохранения (штат Мэриленд), передает ТАСС.

По его словам, к этому времени планируется получить дозы вакцины для 300 миллионов американцев.

Байден уточнил, что сейчас США запасаются необходимым количеством препарата. «Возможно, это не звучит, как необходимый нам скорейший прогресс, но давайте поясним: когда я вступил в должность, у этой страны не было плана [борьбы с пандемией]», — отметил президент.

По данным за 2019 год, в США проживает 328,2 миллиона человек.

Ранее Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп не справился с подготовкой к вакцинации от коронавируса.

78-летний Байден привился препаратом компаний Pfizer/BioNTech 21 декабря. Тогда он рассказал, что привился, чтобы подать пример согражданам и показать безопасность препарата. Он выразил надежду, что жители начнут идти в прививочные пункты сразу после распространения вакцины. Вторую дозу препарата он получил 11 января.

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