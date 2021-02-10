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Байден назвал условие для применения США военной силы

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Президент США Джо Байден назвал условие для применения страной военной силы на международной арене. Об этом он заявил во время своего выступления в Пентагоне, передает ТАСС.

По словам Байдена, США должны прибегать к силе лишь в качестве крайней меры, а не первой. Президент отметил, что центральной и неотъемлемой миссией Министерства обороны США является сдерживание агрессии со стороны врагов и, если потребуется, введение боевых действий, а также победа в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Он подчеркнул, что в случае необходимости без колебаний прибегнет к силе для защиты интересов американских граждан и союзников США по всему миру.

Ранее Байден пообещал не ввязываться в торговые войны с Китаем, как это делал его предшественник Дональд Трамп, и вместо этого конкурировать со второй экономикой мира в рамках международных правил. По его словам, между двумя странами должна быть конкуренция, не перерастающая в конфликт.

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