Байден пообещал не «воевать» с Китаем

Президент США Джо Байден пообещал не ввязываться в торговые войны с Китаем, как это делал его предшественник Дональд Трамп, и вместо этого конкурировать со второй экономикой мира в рамках международных правил, пишет CNBC.

По словам Байдена, между двумя странами должна быть конкуренция, не перерастающая в конфликт. Также новый президент отметил, что хорошо знает председателя КНР Си Цзиньпина, хотя еще не встречался с ним в качестве главы государства. «Он очень умен и крут. Говорю это не в качестве критики, но в его теле как будто нет кости, отвечающей за демократию», — сказал Байден.

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Прежде новый глава Белого дома уже высказывался на тему будущих взаимоотношений с Китаем. Так, в начале февраля он заявил, что будет противостоять «экономическим злоупотреблениям» Пекина и «конкурировать с позиции силы», координируя действия с союзниками.

В свою очередь новый госсекретарь США Энтони Блинкен в начале февраля провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ян Цзеци, пообещав «привлекать Пекин к ответственности за его действия».

Торговая война между США и Китаем началась в конце 2017 года, когда Вашингтон ввел повышенные пошлины на ввоз ряда китайских товаров. Впоследствии к конфликту присоединились другие страны, включая Евросоюз. В начале 2020 года Си Цзиньпин и тогдашний президент США Дональд Трамп подписали соглашение о «первой фазе» перемирия, однако его полноценному выполнению помешала пандемия коронавируса.