Торговой войне Китая и США предрекли продолжение при Байдене

Торговая война между Китаем и США не закончится с приходом к власти нового американского президента Джо Байдена, предрекает Associated Press. Агентство, ссылаясь на экономистов, указывает, что противостояние возобновится не сразу.

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Сейчас для США важнее сосредоточиться на восстановлении экономики и борьбе с коронавирусом. «Пройдет некоторое время, прежде чем мы получим какие-либо изменения или явные объявления», — прокомментировал Луис Куиджс из Oxford Economics. Представитель Белого дома Джен Псаки ранее в январе заявила, что Байден оценивает тарифы на китайские товары и хочет координировать дальнейшие шаги с союзниками.

После победы на президентских выборах Байден говорил, что не намерен сразу же завершать торговую войну и отменять торговые пошлины. Он подчеркивал, что следует также проконсультироваться с традиционными союзниками Вашингтона в Европе и Азии и разработать новую стратегию, а потом предпринимать какие-то действия.

Основными поводами для начала торговой войны между Китаем и США стали большой торговый дефицит в двусторонних отношениях США и Китая, а также претензии Вашингтона к Пекину в части нарушений прав на интеллектуальную собственность.