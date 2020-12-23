Европейские компании обвинили США в закрытии им доступа в Китай

Европейские технологические компании обвинили США в использовании санкций для того, чтобы закрыть им доступ на китайский рынок, пишет Financial Times.
За последние два года США ввели санкции в отношении многих китайских компаний, таких как Huawei и SMIC. Источник издания заявил, что такая политика предусматривает исключения для американских компаний в работе с Китаем, в то время как европейский бизнес отрезают от рынка КНР.
«Американским компаниям были выданы лицензии на поставки Huawei, а европейским поставщикам пока нет», — сказал руководитель одной из компаний на условиях анонимности. Многие европейские предприятия, производящие микросхемы и оборудование для их производства, подпадают под американские санкции.
Некоторым компаниям ЕС запретили поставлять компоненты китайским покупателям из-за подозрений, что они могут быть использованы в военных целях. Но рынок быстро заполнился американскими поставщиками, которые продавали товар через посредников, пишет издание.
Для европейских компаний Китай важный партнер. Однако ЕС оказался втянут в соперничество США и КНР, которые борются за технологическое лидерство, отмечают эксперты.
Основными поводами для начала торговой войны между Китаем и США стали большой торговый дефицит в двусторонних отношениях США и Китая, а также претензии Вашингтона к Пекину в части нарушений прав на интеллектуальную собственность. Ранее победитель президентских выборов в США Джо Байден заявил, что не намерен сразу же завершать торговую войну и отменять торговые пошлины.