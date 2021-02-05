Мятежный остров спас США в торговой войне с Китаем

Мятежный остров Тайвань, власти которого пытаются добиться международного признания в качестве независимого государства, а Китай считает собственной территорией, спас США и другие страны в условиях торговой войны с Пекином, пишет CNBC.

В начале 2021 года кризисная ситуация сложилась в автомобильной промышленности. Многие производители по всему миру жалуются на нехватку необходимых в производстве чипов и микросхем.

Материалы по теме Последний звонок Они были на вершине мобильного рынка. Кто потопил производителей культовых телефонов? Пленных не берут Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния

Из-за сложившейся ситуации автомобильные заводы по всему миру вынуждены приостанавливать работу сборочных линий. Положение усугубляется ограничениями, наложенными бывшей администрацией США во главе с Дональдом Трампом на китайских производителей микросхем.

Этим воспользовался Тайвань и расположенная на острове компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) — один из крупнейших игроков глобального рынка. В ближайших планах корпорации — открытие нового завода в США стоимостью 12 миллиардов долларов.

Вашингтон уже поблагодарил Тайбэй за помощь в разрешении кризиса. Ожидается, что объемов производства TSMC хватит для удовлетворения потребностей большинства производителей.

Тем временем, дефицит микросхем в ближайшее время может коснуться других отраслей, среди которых производство бытовой техники, смартфонов и компьютеров.