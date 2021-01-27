Россиян предупредили о резком росте цен на электронику

Стоимость электроники российского производства в ближайшее время вырастет на 20-50 процентов, поскольку во всем мире наблюдается дефицит полупроводниковых микросхем и цены на них растут. Об этом со ссылкой на экспертов и представителей рынка предупреждают «Известия».

Генеральный директор GS Nanotech Олег Ким объяснил, что в первую очередь проблемы создали крупнейшие мировые компании. Еще во время первой волны коронавируса они начали активно делать запасы чипов, чтобы не пострадать от возможной остановки производства.

В этот же период из-за вынужденного перехода людей по всему миру на удаленную работу выросло число заказов на ноутбуки, компьютеры и планшеты, что тоже сказалось на нехватке компонентов. Добавляет проблем и переход всего мира на технологию 5G, так как производство оборудования для нее занимает часть мощностей.

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В свою очередь глава Mobile Inform Group Константин Манцветов напомнил о торговой войне США и Китая. Из-за нее крупнейшие компании скупали все чипы с запасом на несколько лет, чтобы спастись от китайских санкций.

В результате даже полная загрузка предприятий по выпуску компонентов не спасает от дефицита. Такие производители, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и United Microelectronics Corp. (UMC), уже полностью загружены на ближайшие полгода, а некоторые линии и на год. TSMC даже отменил оптовые скидки для крупнейших клиентов — Apple, АMD, Nvidia.

При этом, как объяснил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, российские компании мало интересуют производителей, их интересы никак не повлияют на отрасль. Ведь им требуется на три порядка меньше компонентов, чем лидерам мирового рынка.

По словам Кима, на данный момент отказов в поставках нет, но сроки все чаще растягиваются. Манцветов заметил, что в среднем задержка составляет две-три недели. Такая ситуация, добавляет Покровский, приводит к массе дополнительных издержек. Завышаются цены на остатки редких компонентов на складах, требуются деньги на поиск этих остатков, на проверку комплектующих от непроверенных поставщиков и изменение схем устройств.