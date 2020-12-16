«Сердце» китайской экономики столкнулось с невиданными проблемами

Производитель микросхем SMIC, которого называют «сердцем» китайской экономики, столкнулся с невиданными ранее проблемами, пишет CNBC. Глава компании внезапно объявил об уходе, после чего ее исключили из одного из главных в мире фондовых индексов.

В середине декабря SMIC выпустила заявление, В нем говорилось, что компании «стало известно» о намерении соруководителя Монга Сун Ляна уйти в отставку со своего поста. SMIC также заверила, что «уточняет» истинные намерения топ-менеджера и причины его поступка.

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Одновременно американский фондовый провайдер MSCI, рассчитывающий один из главных мировых фондовых индексов, объявил о скором исключении из него некоторых китайских компаний, в том числе SMIC. Причина — в законодательном запрете на сотрудничество с отдельными китайскими предприятиями технологического сектора для американских резидентов.

На этом фоне акции SMIC на Гонконгской бирже упали в цене на 4,9 процента в ходе торговой сессии 16 декабря. Сейчас одна бумага торгуется по 20,2 гонконгских доллара (2,6 доллара США).

SMIC считалась главным кандидатом на замену тайваньской TSMC при поставках оборудования ведущему китайскому производителю смартфонов Huawei, однако теперь эти планы едва ли удастся реализовать, поскольку компания сама зависит от иностранных комплектующих, которые теперь оказались под запретом. К тому же, Пекин делал ставку на SMIC при развитии национального высокотехнологичного сектора.