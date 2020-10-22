Huawei обхитрила США на чипах для 5G

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei заранее купил достаточное количество чипов для оборудования сетей связи 5G, так что запаса ему хватит как минимум до конца следующего года. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

Таким образом компания перехитрила администрацию президента США Дональда Трампа, предусмотрев форму, которую примут санкции. Соответствующие ограничения вступили в силу в августе этого года, но Huawei стала скупать процессоры еще в конце 2019-го, так что даже поставила в тупик их производителя Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Первое время в TSMC предполагали, что существенно недооценили мировой спрос на коммуникационные чипы для 5G. В итоге компания продала Huawei более двух миллионов таких процессоров.

На данный момент, отмечается в материале, чипов Tiangang хватит на базовые станции 5G для крупнейших китайских операторов мобильной связи — China Mobile, China Telecom и China Unicom. Собственная страна остается ключевым рынком для Huawei, в этом году компания получила более половины заказов на разработки в области 5G.

Между тем США не оставляют попыток заставить другие страны отказаться от развития сетей 5G на базе китайского оборудования. Австралия, Япония, Великобритания и Швеция уже приняли такое решение, Бразилии представители Вашингтона предложили миллиард долларов, если страна начнет сотрудничество с конкурентами Huawei.

В свою очередь Китай пригрозил Швеции, что если та не снимет запрет на использование оборудования Huawei для создания сетей 5G, то шведским компаниям будет тяжелее на китайском рынке.