Китай пригрозил отомстить Швеции за Huawei

Китай пригрозил отомстить Швеции за ограничения в отношении Huawei. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство иностранных дел КНР.

В ведомстве заявили, что Стокгольм должен снять запрет на использование оборудования Huawei для создания сетей 5G на шведской территории. В противном случае положение шведских компаний на китайском рынке ухудшится.

Как стало известно 20 октября 2020 года, Швеция вслед за другим европейским государством — Великобританией — ввела ограничения на использование оборудования Huawei и ZTE для сетей 5G. Власти королевства назвали Китай одной из самых больших угроз стране. Ожидается, что от запрета Стокгольма выиграет шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson. Компания является главным конкурентом Huawei на местном рынке.

Первыми ограничения на Huawei наложили США, которые включили ее в черный список и лишили возможности поставлять на американский рынок технологии и комплектующие для сетей 5G. Поводом стали подозрения, что Huawei сотрудничает с китайскими спецслужбами и следит за американскими пользователями. В самой китайской компании обвинения опровергли и назвали действия США политически мотивированными.