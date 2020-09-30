Китай приготовился отомстить США с помощью Google

Китай может отомстить США за Huawei с помощью Google. Пекин грозит начать антимонопольное расследование в отношении американской компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Китайская сторона подозревает, что американская компания пользовалась доминирующим положением своей операционной системы Android в борьбе с конкурентами. По данным агентства, предложение начать расследование против Google поступило в 2019 году со стороны китайского технологического гиганта Huawei.

По словам собеседника агентства, китайские власти могут принять решение о начале официального расследования уже в октябре 2020 года. Повлиять на решение может состояние отношений Пекина и Вашингтона.

Угроза антимонопольного расследования в отношении Google последовала за обвинениями США в отношении Huawei. Вашингтон подозревает компанию в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями. США включили Huawei в черный список и лишили возможности поставлять на американский рынок технологии и комплектующие для развертывания сетей 5G. Huawei обвинения отвергает, считая их политически мотивированными и нарушающими принципы рыночной конкуренции.