У США появился союзник в «войне» с Китаем

У США, ведущих сразу две «войны» с Китаем — торговую и технологическую, появился союзник. Им оказалась Индия, власти которой заблокировали больше ста китайских приложений и сервисов, пишет CNBC.

Под запрет на территории Индии попали популярные мобильные игры от одного из крупнейших китайских технологических холдингов Tencent, а также приложения и сервисы, принадлежащие поиску Baidu и дочерней структуре Alibaba Group Ant Group. Всего под блокировку попали 118 программ.

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Официальной причиной блокировки стала «деятельность, наносящая ущерб целостности и суверенитету страны». Спецслужбы Китая, по мнению Дели, имеют доступ к персональным данным пользователей. Таким образом, претензии полностью совпадают с выдвинутыми в отношении некоторых китайских компаний в США.

Аналитики указывают, что место заблокированных китайских сервисов могут занять американские. Кроме того, жесткая мера может способствовать развитию собственных технологий. По словам сотрудника канадского Центра инноваций будущего Абишура Пракаша, китайские компании оказались в заложниках у собственного правительства и проводимой им внешней политики.

Совпадение интересов Индии и США может привести к одному из наиболее взаимовыгодных союзов в XXI веке, считает Пракаш. Индии необходимо развивать направление полупроводников, а США нуждаются в новом рынке сбыта.

В 2020 года под строгие ограничения в США попали сразу два китайских технологических гиганта. Производитель смартфонов и технологий для сетей связи 5G Huawei, впервые включенный в черный список президента Дональда Трампа в 2019-м, лишился права поставлять на американский рынок технологии и комплектующие для развертывания сетей нового поколения. Мобильное приложение TikTok, также обвиненное в передаче персональных данных спецслужбам, по решению Трампа должно быть до середины сентября продано американской компании.