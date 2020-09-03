Китай приготовился к «гонке вооружений» с США

Власти Китая приготовились к своеобразной «гонке вооружений» с США в сфере микроэлектроники, пишет Bloomberg. Пекин готовит протекционистские меры для обхода ограничений, введенных администрацией американского президента Дональда Трампа.

По данным источников издания, правительство Китая готовится запустить масштабную программу по поддержке отрасли, рассчитанную до 2025 года. Также расходы на финансирование исследований, научных разработок и поддержку экспорта будут заложены в 14-летний государственный бюджет.

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Председатель КНР Си Цзиньпин уже пообещал выделить на поддержку и развитие микроэлектроники 1,4 триллиона долларов. Предполагается, что они позволят создавать новые технологии, в том числе с применением искусственного интеллекта.

Планы китайского руководства преследуют две основных цели: обеспечить экспорт собственных технологий и продукции вопреки возможным ограничениям (за счет их прорывного характера) и защита внутреннего рынка на случай возможных сложностей с импортом полупроводников, микросхем и процессоров из-за рубежа, в первую очередь из США.

На данный момент ежегодный объем импорта полупроводников Китаем оценивается в 300 миллиардов долларов. При этом США предпринимают обширные усилия для ослабления китайских компаний. Производитель смартфонов и мировой лидер в области развития технологий 5G Huawei занесен в черный список и столкнулся с серьезными ограничениями в своей деятельности в Америке. Местное подразделение мобильного сервиса TikTok должно быть продано американской компании до середины сентября — во избежание блокировки. В качестве причины называются подозрения в передаче персональных данных пользователей китайским спецслужбам.