В США сочли Китай опаснее России

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Китай представляет большую угрозу для национальной безопасности Америки, чем Россия. Об этом сообщает Fox News.

«Я не хочу преуменьшать значение России. Она представляет серьезную угрозу национальной безопасности, но сейчас угрозы со стороны Китая существенно серьезнее», — отметил Рэтклифф. По его словам, те, кто не согласен с этим, «просто политизируют разведку в собственных интересах».

В феврале сообщалось, что в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предложил выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».