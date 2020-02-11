Контрразведка США отнесла Россию к главным угрозам

Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны. Его несекретная часть опубликована на сайте Национального центра контрразведки и безопасности.

Обновленная стратегия причисляет Россию, Китай, Кубу, Иран и Северную Корею к главным противникам США. Кроме того, угрозу представляют и негосударственные акторы, такие как ливанская «Хезболла», запрещенные в России террористические организации ИГ («Исламское государство») и «Аль-Каида».

В тексте также указывается, что США сталкиваются со шпионскими угрозами со стороны растущего круга противников, которые используют новые технологии для подрыва интересов страны, отмечает CBS News. В частности речь идет о биометрических устройствах, изображениях высокого качества и анализа данных.

10 февраля в опубликованном проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай также оказались основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предлагает выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией». Утвердить этот бюджет теперь должен Конгресс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru