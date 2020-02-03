США признали супероружие России «угрозой существованию нации»

Исполняющий обязанности министра Военно-морских сил (ВМС) США Томас Модли в последнем меморандуме, еженедельно рассылаемом всем основным флотским службам, признал разработку Китаем и Россией гиперзвукового оружия моментом «Спутника» для Соединенных Штатов, сообщает Breaking Defense.

В записке, отмечает американское издание, говорится, что «исторический взгляд в прошлое должен усилить наше понимание того, что крупные технологические прорывы, такие как гиперзвуковое оружие, могут дестабилизировать обстановку в области глобальной безопасности и создать угрозу существованию нашей нации».

Согласно Breaking Defense, в меморандуме также указывается, что разработка гиперзвукового оружия сегодня меняет способ ведения боевых действий аналогично тому, как создание ядерного оружия в прошлом веке сказалось на развитии военных конфликтов, а резкое увеличение финансирования научно-технических работ в США, произошедшее сразу после запуска советского «Спутник-1», привело к появлению трех поколений американских межконтинентальных баллистических ракет.

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В декабре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.

В феврале того же года Путин сравнил появление у страны «Авангарда» по своей значимости с созданием первого искусственного спутника Земли.

Об «Авангарде» и другом супероружии Путин рассказал во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. По словам главы государства, крылатый боевой блок данного комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

Первый искусственный спутник Земли, созданный в СССР, запускался в октябре 1957 года.

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