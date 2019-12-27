Россия вооружилась гиперзвуковыми «Авангардами»

Первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, пишет ТАСС.

Ракетный полк поставлен на боевое дежурство 27 декабря в 10:00 мск. Комплекс получил полк в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали оснащать комплексами в мае 2019 года. В 2020-м ожидается заступление более 20 пусковых установок комплексов «Ярс» и «Авангард».

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«Авангард» и «Сармат», а также крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представлены президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. Он отметил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

Путин сравнил создание «Авангарда» с запуском искусственного спутника Земли. По его словам, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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