Россию начали вооружать «Авангардами»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать ракетные комплексы «Авангард». Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев, пишет РИА Новости.

Указывается, что инфраструктура для постановки ракетного полка с «Авангардом» развернута в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область). На дежурство он должен заступить до конца года. Испытания гиперзвукового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком «Авангард» прошли в конце 2018 года в Домбаровском районе в Оренбуржье.

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«Авангард» и «Сармат», а также крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой, беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представлены президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. Он отметил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука.

В феврале 2019 года Путин сравнил создание «Авангарда» с запуском искусственного спутника Земли. Тогда же госкомиссия рекомендовала принять «Авангард» на вооружение.

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