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Российский «Авангард» окончательно испытан

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По итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять на вооружение гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Госкомиссия удовлетворена результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса "Авангард": в ходе него были выполнены все требования тактико-технического задания. Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН», — сказал собеседник.

Последние зачетные летные испытания оружия состоялись в декабре 2018 года. Тогда, согласно Минобороны, гиперзвуковой крылатый планирующий блок «Авангарда» достиг скорости 27 чисел Маха.

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин в марте в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

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