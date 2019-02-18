Российский «Авангард» окончательно испытан

По итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять на вооружение гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Госкомиссия удовлетворена результатами заключительного испытательного пуска ракетного комплекса "Авангард": в ходе него были выполнены все требования тактико-технического задания. Комплекс рекомендован к принятию на вооружение РВСН», — сказал собеседник.
Последние зачетные летные испытания оружия состоялись в декабре 2018 года. Тогда, согласно Минобороны, гиперзвуковой крылатый планирующий блок «Авангарда» достиг скорости 27 чисел Маха.
Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин в марте в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».