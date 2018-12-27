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Раскрыта скорость «Авангарда»

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Боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» в ходе последних испытаний набрал скорость около 27 Махов, сообщил «России 24» вице-премьер Юрий Борисов.

«Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость», — передает ТАСС заявление Борисова.

Вице-премьер добавил, что «практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить». «Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу, в этом его и принципиальное отличие. Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и тем более поразить», — отметил чиновник.

Последний раз испытательный пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» был проведен 26 декабря по приказу президента России Владимира Путина.

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин в марте в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

Число Маха обратно пропорционально локальной скорости звука, которая, в свою очередь, понижается с увеличением высоты. Например, у поверхности Земли скорость звука равна примерно 340 метрам в секунду, а на высоте 11 километров — около 295 метрам в секунду. Таким образом 27 Махов у поверхности Земли примерно равны 9180 метрам в секунду.

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