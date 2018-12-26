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Пуск «Авангарда» при Путине попал на видео

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Испытательный пуск ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» попал на видео. Соответствующие кадры публикует «Звезда».

В ролике показан президент России Владимир Путин, который, находясь в Национальном центре управления обороной, дал приказ осуществить тестовый запуск.

«Новый вид стратегического оружия в мире появился у нас и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед», — сказал глава государства.

Путин отметил, что работы над «Авангардом» в России начались в 2004 году, а российские военные начнут получать оружие в 2019 году.

Успешный пуск «Авангарда» проведен Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по условной цели на полигоне Кура (Камчатский край).

Как заявил РИА Новости военный эксперт Виктор Мураховский, работы над таким оружием начались в советское время. Впоследствии изделие, получившее название 15Ю71, было переименовано в 4202, а затем — в «Авангард».

Также кадры проведенного пуска оружия опубликовала российская редакция RT.

Впервые пуск «Авангарда» Минобороны России показало в июле.

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин в марте в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

В том же месяце в Минобороны объявили о заключении контракта на серийное производство первой партии систем «Авангард».

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Предыстория: «Авангард» испытали по приказу Путина
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