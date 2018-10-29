Супероружие России оказалось малочисленным

Первый полк, вооруженный комплексом «Авангард», включающим межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком, заступит на боевое дежурство до конца 2019 года, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Директивный срок постановки головного полка на боевое дежурство — конец 2019 года. Первоначально в составе полка будет, как минимум, два комплекса, но в последующем их количество возрастет до штатной численности — шести», — сказал собеседник.

Он добавил, что действующая госпрограмма вооружения предусматривает развертывание до 2027 года двух ракетных полков с комплексами «Авангард». «Срок развертывания и постановки на боевое дежурство двух полков в составе шести пусковых установок каждый — 2027 год. Для комплектования этих полков в Госпрограмму вооружений включены 12 ракет УР-100Н УТТХ, каждая из которых будет оснащена планирующим гиперзвуковым боевым блоком», — рассказал источник.

Оба полка, по официальному сообщению Минобороны РФ, войдут в состав Краснознаменной ракетной дивизии, дислоцированной в Оренбургской области. Однако, по словам источника, решение о развертывании лишь двух полков не является окончательным, поскольку «все будет зависеть от [мировой] обстановки».

Принятие комплекса «Авангард» на вооружение ожидается, по словам источника, в конце 2018 — начале 2019 года. «В соответствии с установленной процедурой, перед принятием на вооружение предусматривается выполнить контрольный пуск носителя планирующего боевого блока — ракеты УР-100Н УТТХ. Однако с учетом ранее проведенных успешных испытаний самого блока и наличия надежной, давно отработанной ракеты такой пуск, возможно, проводиться не будет», — отметил собеседник.

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В октябре американское издание The Washington Free Beacon отмечало, что США способны в течение нескольких месяцев после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности. Россия вряд ли сможет ответить на это какими-либо новыми вооружениями, неизвестными Соединенным Штатам.

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

В том же месяце в Минобороны объявили о заключении контракта на серийное производство первой партии систем «Авангард».

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