Россия показала пуск ядерного «Буревестника»

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Минобороны России впервые показало пуск и полет новейшей крылатой ракеты «Буревестник». Ролик, выложенный на YouTube, начинается с запуска ракеты и отслеживания ее полета с борта самолета. Затем демонстрируется цех, в котором расположено несколько контейнеров с «Буревестниками».

«На основе уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты, проводятся их наземные испытания, ведется подготовка летных испытаний экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции», — передает РИА Новости слова главного научного сотрудника 12-го Центрального НИИ Минобороны Сергея Перцева.

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Комплекс проводимых работ, отметило военное ведомство, позволяет перейти к созданию стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» была впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

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