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Российской ядерной ракете понадобилась система аварийной посадки

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Разработчики российской боевой системы с крылатой ракетой «Буревестник» и военные в случае принятия решения о создании этого оружия столкнутся с несколькими многосложными задачами. Об этом пишет главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев, его статья опубликована в газете «Известия».

По мнению эксперта, для обслуживания подобных ракет потребуется создание специальной инфраструктуры. «Вряд ли такие ракеты будут выпущены малой серией. Скорее всего, потребуется обслуживать десятки или даже сотни таких ракет, а это потребует серьезных вложений в инфраструктуру», — отмечает специалист.

Также «нужно будет решить вопрос базирования», а «для применения таких ракет потребуется создание цифровых карт как обширных районов барражирования». Корнев не исключает, что «может потребоваться создание системы безопасной аварийной посадки подобных ракет». «Сейчас испытания проводились в рамках Первого Центрального полигона Министерства обороны на Новой Земле, но в реальной жизни ракетам придется летать за пределами ядерного полигона», — пишет эксперт.

Наконец, «ракета должна обладать средствами радиоэлектронной борьбы и средствами прорыва ПВО противника», считает он.

Корнев отмечает, что ядерный воздушно-реактивный двигатель, который получила крылатая ракета «Буревестник», может использоваться на беспилотных летающих платформах и в пилотируемых самолетах. По мнению эксперта, ядерный двигатель «Буревестника» является «революционной и не имеющей аналогов разработкой».

«Использование новых двигательных установок возможно и на летательных аппаратах. К примеру, на беспилотных летающих платформах. Эти дроны можно использовать для размещения коммуникационных средств, радаров, командных центров и различных систем оружия», — пишет специалист.

Корнев полагает, что таким образом «давняя мечта фантастов о создании летающих авианосцев может быть реализована с появлением реактивных двигателей нового типа». С другой стороны, отмечает эксперт, «для создания пилотируемых самолетов с подобными двигателями необходимо будет решить вопрос защиты экипажа».

«Но он в свое время уже прорабатывался нашими учеными и конструкторами. И потому думаю, что вопрос тут в основном в формировании требований заказчика, а также в завершении исследовательских и опытно-конструкторских работ по обкатке технологии ядерного реактивного двигателя», — пишет автор.

Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой «Буревестник» впервые анонсирована президентом России Владимиром Путиным в марте в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

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