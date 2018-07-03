Российский танк признан худшим в мире

Советский (российский) Т-72 является худшим в мире танком, считает We Are The Mighty.

К такому выводу американское издание пришло, сославшись на боевого опыт использования машины в ходе операции «Буря в пустыне», когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.

«В общем, лучшим противотанковым оружием является еще один танк, но Т-72 просто бесполезен. Любая команда, которую вы отправляете в этой машине, окажется немедленно потерянной», — пишет We Are The Mighty.

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В марте 2018-го единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» возглавил пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.

Основной боевой танк СССР Т-72 «Урал» состоит на вооружении с 1973 года. Машина экспортировалась, в частности, в Финляндию, Индию, Иран, Ирак и Сирию.

В ходе операции «Буря в пустыне», проходившей с 17 января по 28 февраля 1991 года, многонациональная коалиция, поддерживаемая США, освободила Кувейт от оккупировавшей часть территории страны иракской армии.

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