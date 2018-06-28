ГИК ДНР показала «Оплот»

В самопровозглашенной ДНР (Донецкой народной республике) продемонстрировали опытный образец нового пистолета-пулемета «Оплот». Соответствующее видео представил YouTube-канал Daily Storm.

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«Мы с коллективом конструкторов ГИКа (Государственной инновационной компании) — это представители ВПК Донецкой народной республики — приложили усилия и сделали вот такой пистолет-пулемет», — сказал конструктор Владимир Мищенко.

По словам разработчика, такое оружие допускает стрельбу одиночными выстрелами и очередями. Прицельная дальность пистолета-пулемета составляет примерно 75 метров, скорострельность — 850-900 выстрелов в минуту. В магазин вмещается 25 патронов.

В мае 2018-го в ДНР впервые показали РСЗО (реактивные системы залпового огня) собственного производства «Снежинка» и «Чебурашка».

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