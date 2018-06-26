СБУ раскрыла поставки в Россию сплавов для «Буков» и «Панцирей»

Одно из предприятий Кировоградской области (Украина) экспортировало в Россию товар двойного назначения — химическое вещество, используемое в производстве военной техники, сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что частное украинское предприятие осуществило ряд экспортных операций по сбыту полупроводникового сплава монокристаллического арсенида галлия в виде слитков российскому предприятию-посреднику.

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Заявляется, что химическое вещество затем переправлялось в одно из российских конструкторских бюро для создания модернизированного блока радиолокатора, необходимого для производства зенитно-ракетного комплекса «Бук» и ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

На основании этих данных Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить ограничительные меры в отношении российского предприятия через прекращение торговых операций, а также остановку действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в частности в сфере безопасности и обороны.

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