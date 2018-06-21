«Истинно» украинский «Объект 477» назвали убийцей «Арматы»

Существует проект танка, фактически разрабатываемого силами исключительно УССР (современной Украины), сообщил на страницах «Деловой столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

«Тем не менее как минимум один реальный проект отечественного танка в "копилке" у наших танкостроителей есть. Речь идет об опять-таки условно "советском" проекте "Объект 477", известного как "Боксер" или "Молот"», — пишет специалист.

По его словам, проект начался реализовываться в инициативном порядке Харьковским конструкторским бюро в 1980-х. «Однако быстрого результата не получилось — танк, по замыслу разработчиков, должен быть буквально напичкан электроникой и иметь тепловизор, а вот советская промышленность из-за хронического отставания дать их не могла», — отмечает автор.

Первый опытный образец машины (без прицельного комплекса и автомата заряжания) выкатили в 1987 году. Государственным испытаниям «Объекта 477», запланированным на 1992 год, пишет Жирохов, помешал распад СССР, а «все немногочисленные "Молоты" отправились на хранение».

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Эксперт отмечает, что впоследствии к проекту модернизированного танка, получившему название «Нота», проявляла интерес Россия. «Затем Россия решила отказаться от этого проекта в пользу собственных разработок и прекратила финансирование. Такое решение второй раз поставило точку в истории перспективного проекта. Украина не могла продолжать работы самостоятельно, и поэтому проект пришлось заморозить. Какое-то время пытались найти иностранного инвестора, но безрезультатно», — пишет автор.

Жирохов отмечает, что «на данный момент официальных данных о внешнем облике и характеристике танков, разработанных в рамках проекта "Боксер" — "Нота", нет», однако «налаживание серийного производства такого танка с широко панорамным многоканальным прицелом и мощным орудием, которое позволяет поражать как бронированные, так и открыто расположенные цели на достаточно большой дальности, позволило бы получить качественное превосходство над любым условным противником как на Западе, так и на Востоке». О том, что пушка для «Объекта 477» была разработана нижегородским ЦНИИ «Буревестник» и произведена Кировским заводом, эксперт умолчал.

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