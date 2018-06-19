Россия испытала новую высокоточную бомбу

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) испытала управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения модульного принципа построения 9-А-7759, следует из материалов презентации компании, на которые обратил внимание блог Andrei-bt.

Из материалов следует, что изделие 9-А-7759 представляет собой авиационную бомбу с модулем планирования и управления. Комплекс, находящийся на этапе летных испытаний, предлагается в трех вариантах, включая модификацию с твердотопливной двигательной установкой.

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В зависимости от модификации стартовая масса комплекса оценивается в 500-600 килограммов. Максимальная дальность пуска ракеты варьируется в пределах 65-120 километров, скорость — 500-1200 километров в час. В длину ракета превышает 4,1 метра, в диаметре — более 0,3 метра. Ракета размещается на истребителях Су-34 и МиГ-35.

Всего было выполнено как минимум 30 полетов носителей и проведено восемь пусков. Завершение наземных испытаний и устранение замечаний по изделию 9-А-7759 намечены на август 2018-го.

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