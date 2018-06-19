США признали российское «Бедро» лучше американского «Черного ястреба»

Управление генерального инспектора Пентагона признало, что американские вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), поставляемые в Афганистан, менее работоспособны и сложнее в эксплуатации, чем российские Ми-17 («Бедро» по классификации НАТО), сообщает The Drive.

В ежеквартальном отчете надзорного органа, опубликованном в мае 2018-го, отмечается, что Ми-17 перевозят почти в два раза больше грузов по сравнению с UH-60 Black Hawk и способны летать на гораздо больших высотах, а также гораздо проще в изучении для афганских пилотов.

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Издание напоминает, что «американские военные пытались преуменьшить эти проблемы», когда в июне 2018-го официальный представитель Пентагона Кон Фолкнер заявил, что UH-60 Black Hawk способны выполнять 90 процентов миссий Ми-17.

В настоящее время США реализуют программу перевооружения афганских военных. В ее рамках, в частности, планируется замена Ми-17 на UH-60 Black Hawk. По состоянию на декабрь 2017 года у афганских военных насчитывалось 47 Ми-17, из которых 24 не эксплуатировались из-за отсутствия деталей и сложностей с обслуживанием, и 8 UH-60. К концу 2019-го Пентагон планирует довести число UH-60 Black Hawk до 52.

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