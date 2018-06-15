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США раскритиковали боеспособность российского «Терминатора»

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Перспективная российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» третьего поколения, предназначенная для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чрезмерно перегружена, полагает The National Interest.

Американский журнал отмечает, что усовершенствованная машина окажется способной поражать не только маневрирующие дроны, но и подрывающиеся (в воздухе) снаряды и пушки крупных калибров. Однако, поскольку «Терминатор» третьего поколения планируется оснастить девятью разными системами вооружений, включающими пушки, гранатометы, пулеметы, противотанковые ракеты и противокорабельное оружие, издание сомневается, что все они будут включены в новую боевую машину.

«Где разместить оружие для борьбы с беспилотниками, если на этой машине и так установлено девять разных систем вооружений? Где установить радиолокационную станцию?» — задается вопросом журнал.

Современный «Терминатор» массой 44 тонны вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет 9М120 (комплекс «Атака») и двумя 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.

В настоящее время «Уралвагонзавод» работает над проектом «Терминатора» третьего поколения. Обсуждается улучшение тактико-технических характеристик и модернизация шасси машины, а также возможность работать по всем типам целей.

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