Отгрузка «Терминаторов» попала на видео

Уралвагонзавод / ВКонтакте

«Уралвагонзавод» во «ВКонтакте» показал на видео первые боевые машины поддержки танков «Терминатор», которые по железной дороге отправляются в войска.

«Боевые машины поддержки танков загрузили на специальные платформы. БМПТ зафиксировали клиньями и тросами — ведь путь им предстоит не близкий. Партию танковых охранников тщательно проверили по всем характеристикам», — говорится на странице компании в соцсети.

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В феврале сообщалось, что несколько «Терминаторов» продемонстрируют на военном параде 9 мая 2018 года в Москве.

Современный образец «Терминатора» массой 44 тонны вооружен двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым танковым пулеметом Калашникова, четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.

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