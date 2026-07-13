В сети удивились фигуре знаменитой порноактрисы в бикини на фото папарацци

Американская порноактриса, активистка ливанского происхождения Мия Халифа в откровенном виде попала в объектив папарацци и удивила пользователей сети. Фото и комментарии опубликовало новостное агентство Backgrid в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летнюю звезду фильмов для взрослых запечатлели на Ибице. Она предстала перед камерами в зеленом бикини, состоящем из бюстгальтера с тонкими бретелями и плавок. В качестве украшений Халифа выбрала браслеты и тонкую золотую цепь с кулоном.

Пользователи сети обратили внимание на целлюлит, который присутствовал на ягодицах и бедрах знаменитости. «Наконец-то мы можем видеть настоящее и красивое тело женщины», «Эта часть ее тела совсем несексуальна», «Ей срочно нужно пойти в зал», «Очень горячо», «Вероятно, к делу можно привлечь силовые тренировки», — высказывались они.

В январе российская телеведущая Виктория Боня ответила критикующим ее тело с целлюлитом фразой «я живой человек».