Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:53, 19 января 2026Ценности

Виктория Боня ответила критикующим ее тело с целлюлитом фразой «я живой человек»

Виктория Боня пожаловалась на мужчин, назвавших целлюлит на ее теле недостатком
Мария Винар

Кадр: @victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня ответила критикующим ее тело с целлюлитом фразой «я живой человек». Своими размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом 2» записала видео, в котором показала фигуру в бикини розового цвета. При этом в ролике Боня пожаловалась на критику фото, сделанных в Коста-Рике. Она заявила, что получила много негативных комментариев по поводу наличия на ее теле целлюлита. «Когда мир пал так низко, что стало окей унижать человека за то, что он живой и не пластмассовый?» — возмутилась телезвезда.

По словам Бони, большую часть хейтеров составили мужчины, которые назвали целлюлит на ее теле недостатком. «Это не "вкус" и не "мнение". Это просто хамство. Уверенный мужчина не ходит по комментариям и не самоутверждается на женской коже. Мое тело живое и оно не обязано быть глянцевой картинкой, чтобы заслуживать уважения», — пояснила знаменитость.

В феврале прошлого года Боня рассказала о комплексах, связанных с внешностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна выйдет из СНГ

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Женщинам назвали главное правило возвращения сексуального влечения

    Премьеру Чехии из-за Гренландии пришлось купить глобус

    Третий российский лыжник получил нейтральный статус

    Знаменитый телеведущий упал и попал в больницу

    Виктория Боня ответила критикующим ее тело с целлюлитом фразой «я живой человек»

    ВСУ атаковали два российских региона

    Москвичи пожаловались на неработающие лифты в доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok