Виктория Боня рассказала о комплексах со словами «чувствовала себя гадким утенком»

Блогерша Виктория Боня призналась, что чувствовала себя в детстве гадким утенком

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня рассказала о своих комплексах в детстве со словами «чувствовала себя гадким утенком». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» призналась, что ощущала себя не такой, как все. При этом она заявила, что в ней сомневались.

«Мир диктует нам правила: как выглядеть, как говорить, какие мечты считать возможными. Но что, если твой путь другой? Я помню моменты, когда во мне сомневались, когда говорили: "Ты не справишься", "Это невозможно". Но гадкий утенок не остался утенком. Он стал лебедем не потому, что изменился, а потому, что нашел свое место, где его красота и сила раскрылись», — высказалась звезда.

В то же время знаменитость заключила, что важно найти свой путь, чтобы побороть комплексы.

Ранее в феврале Боня похвасталась сумкой перед Пенелопой Крус и была раскритикована в сети. Блогерша посетила в Мадриде футбольный матч между командами «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити».