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18:44, 21 февраля 2025Ценности

Боня похвасталась сумкой перед Пенелопой Крус и была раскритикована в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Виктория Боня и Пенелопа Крус

Виктория Боня и Пенелопа Крус. Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня похвасталась сумкой перед испанской актрисой и моделью Пенелопой Крус и была раскритикована в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» посетила в Мадриде футбольный матч между командами «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». На игре она встретила упомянутую звезду и сделала с ней совместное фото. При этом на снимке Боня позировала, выставив вперед черную сумку на цепочке французского бренда Chanel.

Подписчики обратили внимание на положение данного аксессуара. «Сразу видно, кто русский: у одной сумка сзади, у другой напоказ», «Зачем так сумку выпячивать?», «Все ничего, но выставленная напоказ сумка смотрится смешно», «Пенелопа — звезда покруче, но брендами не кичится», «Вика, вы же резали сумки Chanel. Уже не обижаетесь на бренд, получается?» — заявили юзеры.

В апреле 2022 года Виктория Боня разрезала сумку Chanel на камеру из-за его отказа продавать товар россиянам.

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