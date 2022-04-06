Боня разрезала сумку Chanel из-за отказа бренда продавать товар россиянам

Боня разрезала сумку Chanel на камеру из-за отказа бренда продавать товар россиянам

Телеведущая и бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня разрезала сумку французского бренда Chanel на камеру из-за его отказа продавать товар россиянам. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

1 апреля стало известно, что компания запретила своим сотрудникам продавать одежду и аксессуары жителям России. На размещенных в сети кадрах знаменитость отреагировала на соответствующую новость: «Если дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать дом Chanel?» После этого Боня взяла ножницы и черную кожаную сумку бренда и разрезала ее на части.

Пользователи сети поддержали звезду в комментариях под публикацией. «Да уж… Неприятно себя ведут и очень недостойно», «Молодец! Нет им уважения», «Ты все правильно сделала! Надеюсь, они поймут твой посыл», «Вика красотка», «Лучшая», — писали они.

Представители марки объяснили, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые должна соблюдать компания. «Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — заявили в компании.

В марте группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 бутика в России. Также временно закрыты магазины Hermes и Chanel.