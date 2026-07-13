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01:18, 13 июля 2026Мир

В России раскрыли причину глубокого кризиса в ОБСЕ

МИД РФ: Узкоблоковые интересы ЕС и НАТО привели ОБСЕ к глубокому кризису
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников в беседе с РИА Новости раскрыл причину глубокого кризиса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Негатив применительно к ОБСЕ связан со стремлением ЕС и НАТО реализовать через венскую площадку собственные исключительно узкоблоковые интересы, что в итоге загнало Организацию в состояние нынешнего глубокого кризиса», — заявил Масленников.

Масленников подчеркнул, что такие действия не отменяют обязательства государств по выплате ежегодных взносов в Свободный бюджет организации. Кроме того, принятый на текущий год бюджет отвечает требованиям России.

Ранее постоянный представитель России в ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал об отношении в организации к российской делегации, а также высказался о механизме исключения Российской Федерации из состава ОБСЕ.

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