Полянский раскрыл отношение к российской делегации в ОБСЕ

Полянский: Попыток бойкотировать российскую делегацию в ОБСЕ на данный момент нет

Попыток бойкотировать российскую делегацию на площадке ОБСЕ на данный момент нет. Об этом рассказал РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«С момента моего приезда сюда я с таким не сталкивался. Они сидят, могут негативно выражать какие-то свои эмоции, но они нас слушают», — отметил дипломат.

По его словам, с попытками бойкота он не сталкивался. Полянский также уточнил, что западные делегации слушают позицию России внимательно, несмотря на существующие разногласия. По его словам, именно поэтому Россия продолжает использовать площадку ОБСЕ.

Ранее Полянский заявил, что механизма исключения Российской Федерации из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не существует. Ряд спикеров со стороны Украины время от времени могут заявлять о том, что Москва якобы недостойна членства в организации.

До этого дипломат заявлял, что в Европе не осознают опасности нынешнего уровня эскалации в отношениях с Россией. Речь идет об использовании воздушного пространства стран Прибалтики для ударов по России.