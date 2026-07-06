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02:56, 6 июля 2026Мир

В ОБСЕ высказались об исключении России

Постпред Полянский: ОБСЕ не имеет механизмов исключения России из состава организации
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress

Механизма исключения Российской Федерации из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не существует. Об этом журналистам РИА Новости рассказал постоянный представитель России в ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, некоторые спикеры со стороны Украины время от времени могут заявлять о том, что Москва якобы недостойна членства в организации. Однако стоит помнить, что механизма исключения государства оттуда нет, объяснил собеседник издания.

«У организации даже нет устава как такового», — отметил постпред. Решение о дальнейшем участии в ОБСЕ каждая страна принимает самостоятельно. Такой вопрос встает на уровне отдельно взятого главы государства, указал Полянский.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что страны Европы, входящие в состав организации, остались без возможности вести диалог с Россией на самостоятельном уровне. По его наблюдениям, государствам-участникам приходится придерживаться общей линии, которую ведут Евросоюз и НАТО.

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