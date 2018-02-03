«Терминатор» появится на Красной площади

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» примут участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Ожидается, что в Параде Победы впервые примут участие до семи боевых машин "Терминатор"», — сказал собеседник агентства.

БМПТ «Терминатор» начнут поступать в войска весной нынешнего года. Предполагается, что военные получат 10 таких машин.

Осенью минувшего года сообщалось, что «Терминатор» получил боевой опыт в Сирии. Подробности тогда не приводились.

«Терминатор», который получат военные, будет работать на узлах и агрегатах основного танка Т-90А. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, вести борьбу с вертолетами.

9 мая на Красной площади пройдет парад, приуроченный к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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