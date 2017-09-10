Боевую машину поддержки танков «Терминатор» испытали в Сирии

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) была опробована в боевых условиях в Сирии. Об этом сообщил на пресс-конференции в рамках фестиваля «Уралтанк» генеральный директор — главный конструктор АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов. Его слова приводит РИА Новости.

«БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах», — отметил он. Машина участвовала в боях против террористов.

По словам Терликова, были «получены определенные результаты». «Для министерства обороны это полезная информация, в том числе данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017"», — сказал он.

В рамках данного контракта также идет речь о модернизации танков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90М.

Ранее начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко заявил, что в этом году на вооружение российских Вооруженных сил будет принята отечественная машина принципиально нового класса — боевая машина поддержки танков (БМПТ) типа «Терминатор».

По его словам, к машине проявили интерес «уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия».

Ранее БМПТ-72 «Терминатор-2» засветилась на фотографии, где президент Сирии Башар Асад запечатлен во время визита на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакии.

Современный образец БМПТ-72 «Терминатор-2» выполнен на шасси Т-72 и впервые был показан в 2013 году. Машина массой 44 тонны вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.