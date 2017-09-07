Сирия и Израиль одновременно заинтересовались покупкой «Терминатора»

Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом в четверг, 7 сентября, заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко, передает «Интерфакс».

Также Шевченко сообщил, что российская армия получит этот вид бронетанкового вооружения уже в 2017 году. Минобороны подписало контракт с «Уралвагонзаводом» на поставку БМПТ «Терминатор» на августовском форуме «Армия-2017».

«К настоящему времени машина успешно прошла все виды испытаний, а конструкторской документации присвоена литера "О1", что позволяет начать ее серийный выпуск», — отметил Шевченко.

Современный образец БМПТ-72 «Терминатор-2» выполнен на шасси Т-72 и впервые показан в 2013 году. Машина массой 44 тонны вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а также четырьмя пусковыми контейнерами для управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс «Атака») и двумя автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д.